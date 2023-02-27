Ousseynou Niang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseynou Niang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousseynou Niang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousseynou Niang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousseynou Niang 12 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousseynou Niang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ousseynou Niang'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ousseynou Niang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousseynou Niang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousseynou Niang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousseynou Niang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2022 yılında Auda

16 Ocak 2023 yılında Riga

Ousseynou Niang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousseynou Niang şuan Riga FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ousseynou Niang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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