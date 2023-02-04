Ousseynou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseynou Thioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousseynou Thioune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousseynou Thioune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousseynou Thioune 16 Kasım 1993 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousseynou Thioune Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Ousseynou Thioune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ousseynou Thioune'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousseynou Thioune Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thioune8/

Ousseynou Thioune Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousseynou Thioune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ousseynou Thioune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousseynou Thioune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Ittihad Tanger

1 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

25 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

15 Temmuz 2022 yılında Dijon

Ousseynou Thioune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousseynou Thioune şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Ousseynou Thioune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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