Ousseynou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseynou Thioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousseynou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ousseynou Thioune ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ousseynou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseynou Thioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ousseynou Thioune

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousseynou Thioune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousseynou Thioune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousseynou Thioune 16 Kasım 1993 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousseynou Thioune Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Ousseynou Thioune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ousseynou Thioune'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousseynou Thioune Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thioune8/

Ousseynou Thiouneboyu ve yaşı kaç

Ousseynou Thioune Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousseynou Thioune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ousseynou Thioune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousseynou Thioune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Ittihad Tanger

1 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

25 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

15 Temmuz 2022 yılında Dijon

Ousseynou Thioune kimdir

Ousseynou Thioune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousseynou Thioune şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Ousseynou Thioune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ousseynou Thioune nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Son Haberler
Luan Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luan Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...