Ovadia Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovadia Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovadia Darwish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovadia Darwish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovadia Darwish 24 Eylül 1998 tarihinde Ramat Gan şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עובדיה דרויש şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovadia Darwish Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ovadia Darwish'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovadia Darwish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovadia Darwish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovadia Darwish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovadia Darwish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında H. Ramat Gan

23 Ağustos 2018 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2019 yılında H. Ramat Gan

20 Ağustos 2020 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2021 yılında H. Ramat Gan

18 Ağustos 2021 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2022 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2022 yılında Bnei Sakhnin

Ovadia Darwish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovadia Darwish şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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