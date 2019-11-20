Ovakışla’da ortaokullar arası atletizm yarışması

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ovakışla beldesinde atletizm yarışması yapıldı.

2 kategoride yapılan yarışlara 20 kız ve 20 erkek olmak üzere toplamda 40 öğrenci katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dereceye giren sporcular madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, Ovakışla beldesinde yapılan yarışmalarla öğrenciler arasında kaynaşma hedeflenirken, spor aktivitelerinin futbol, badminton gibi diğer branşlarla da devam edeceğini söyledi. Ak, "Yapılan bu güzel spor şöleni için desteklerinden dolayı Kaymakamımız Erkan İsa Erat'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA