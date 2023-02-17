Ovays Azizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovays Azizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovays Azizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovays Azizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovays Azizi 29 Ocak 1992 tarihinde Herāt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Afganistan,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da اویس عزیزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovays Azizi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars For Tomorrow yapmaktadır. Ovays Azizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ovays Azizi'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovays Azizi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ovaysazizi/

Ovays Azizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovays Azizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovays Azizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovays Azizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Akademisk U19

1 Mart 2010 yılında Alleröd FK

1 Temmuz 2010 yılında IFS Birkeröd

1 Temmuz 2014 yılında BK Avarta II

1 Temmuz 2015 yılında IFS Birkeröd

1 Temmuz 2016 yılında B1908 Amager

1 Temmuz 2018 yılında Kastrup BK

23 Mayıs 2019 yılında Maziya S&RC

15 Temmuz 2020 yılında Ariana FC

31 Ocak 2022 yılında FC Rosengård

28 Ocak 2023 yılında Hilleröd F

Ovays Azizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovays Azizi şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ovays Azizi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Afganistan takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 0 gol atmıştır.

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