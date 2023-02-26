Ovella Ochieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovella Ochieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovella Ochieng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovella Ochieng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovella Ochieng 23 Aralık 1999 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Ovella Ochieng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovella Ochieng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovella Ochieng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ovella Ochieng'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ovella Ochieng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovella Ochieng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovella Ochieng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovella Ochieng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kariobangi

23 Temmuz 2018 yılında Vasalunds IF

19 Ağustos 2021 yılında Marumo

12 Ocak 2022 yılında Township Rol.

1 Ocak 2023 yılında Richards Bay

Ovella Ochieng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovella Ochieng şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ovella Ochieng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kenya takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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