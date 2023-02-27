Ovidijus Verbickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidijus Verbickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidijus Verbickas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidijus Verbickas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidijus Verbickas 4 Temmuz 1993 tarihinde Ukmerge şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidijus Verbickas Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Z7Management yapmaktadır. Ovidijus Verbickas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ovidijus Verbickas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovidijus Verbickas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ovis99/

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Ovidijus Verbickas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidijus Verbickas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ovidijus Verbickas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidijus Verbickas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Zenit II

1 Mart 2014 yılında Atlantas

1 Ocak 2015 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2015 yılında Atlantas

12 Şubat 2017 yılında Suduva

21 Ocak 2020 yılında Taraz

22 Ocak 2021 yılında Zalgiris

Ovidijus Verbickas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidijus Verbickas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ovidijus Verbickas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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