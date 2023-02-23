Ovidiu Agapie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Agapie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Agapie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Agapie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Agapie 3 Ocak 2005 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Agapie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Agapie'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Agapie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Agapie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Agapie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Agapie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ripensia

Ovidiu Agapie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Agapie şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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