Ovidiu Bic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Bic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Bic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Bic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Bic 23 Şubat 1994 tarihinde Abrud şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Alexandru Bic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Bic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovidiu Bic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Bic'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Bic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Bic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Bic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Bic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bihor Oradea

30 Haziran 2014 yılında Liberty Salonta

21 Temmuz 2014 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2015 yılında Gaz Metan

5 Ocak 2018 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

15 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

4 Ağustos 2021 yılında Kiryat Shmona

24 Ocak 2022 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

Ovidiu Bic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Bic şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Bic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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