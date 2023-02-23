Ovidiu Hoban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Hoban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Hoban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Hoban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Hoban 27 Aralık 1982 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Ştefan Hoban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Hoban Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovidiu Hoban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Hoban'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Hoban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Hoban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Hoban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Hoban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında U. Craiova

1 Ocak 2005 yılında Bihor Oradea

1 Temmuz 2005 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2012 yılında U Cluj

1 Temmuz 2012 yılında Petrolul

12 Eylül 2014 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

Ovidiu Hoban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Hoban şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Hoban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 5 numaralı formasıyla 4 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

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