Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Horsia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Horsia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Horsia 30 Ekim 2000 tarihinde Târgu Mureş şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Horșia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Horsia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovidiu Horsia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Horsia'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Horsia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Horsia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Horsia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Horsia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2019 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2019 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

4 Ekim 2020 yılında Gaz Metan

14 Şubat 2022 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

31 Ağustos 2022 yılında FCSB

1 Eylül 2022 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında FCSB

Ovidiu Horsia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Horsia şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Horsia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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