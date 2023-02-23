Ovidiu Perianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Perianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Perianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Perianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Perianu 16 Nisan 2002 tarihinde Bârlad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Ioan Perianu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Perianu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovidiu Perianu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Perianu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Perianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Perianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Perianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Perianu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FCSB II

1 Şubat 2020 yılında FCSB

13 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

2 Ocak 2023 yılında FCSB

3 Ocak 2023 yılında Chindia

30 Haziran 2023 yılında FCSB

Ovidiu Perianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Perianu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Perianu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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