Ovidiu Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Popescu 27 Şubat 1994 tarihinde Reşiţa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Marian Popescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Popescu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ovidiu Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Popescu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2013 yılında UTA Arad

27 Ağustos 2014 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2016 yılında Steaua Bucarest

Ovidiu Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Popescu şuan FCSB takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Popescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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