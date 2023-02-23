Ovidiu Rasoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Rasoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovidiu Rasoveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovidiu Rasoveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovidiu Rasoveanu 11 Nisan 2002 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ovidiu Valentin Rașoveanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovidiu Rasoveanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ovidiu Rasoveanu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ovidiu Rasoveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovidiu Rasoveanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ovidiu Rasoveanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ovidiu Rasoveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2020 yılında FC Arges

27 Ağustos 2020 yılında CSM Resita

1 Ocak 2021 yılında FC Arges

5 Şubat 2021 yılında Pandurii

30 Haziran 2021 yılında FC Arges

1 Temmuz 2021 yılında Pandurii

1 Ağustos 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Ovidiu Rasoveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovidiu Rasoveanu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ovidiu Rasoveanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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