Ovie Ejeheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovie Ejeheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovie Ejeheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ovie Ejeheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ovie Ejeheri 23 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ovie Prince Ejeheri şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ovie Ejeheri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Utmostt yapmaktadır. Ovie Ejeheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ovie Ejeheri'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ovie Ejeheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ovie Ejeheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U18
1 Temmuz 2021 yılında Arsenal U23
6 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
10 Ocak 2023 yılında Arsenal U21
19 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki
30 Haziran 2023 yılında Arsenal U21
Ovie Ejeheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ovie Ejeheri şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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