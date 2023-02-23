Ovie Ejeheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovie Ejeheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ovie Ejeheri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ovie Ejeheri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ovie Ejeheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovie Ejeheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ovie Ejeheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovie Ejeheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ovie Ejeheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ovie Ejeheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ovie Ejeheri 23 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ovie Prince Ejeheri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ovie Ejeheri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Utmostt yapmaktadır. Ovie Ejeheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ovie Ejeheri'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ovie Ejeheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ovie Ejeheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal U23

6 Temmuz 2022 yılında Chelmsford

10 Ocak 2023 yılında Arsenal U21

19 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

30 Haziran 2023 yılında Arsenal U21

Ovie Ejeheri kimdir

Ovie Ejeheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ovie Ejeheri şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal FC (2008-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ovie Ejeheri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Lorand Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorand Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsley Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsley Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romario Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romario Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tuomas Kaukua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuomas Kaukua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tuomas Kaukua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuomas Kaukua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir