Ovit Yayla Festivali coşturdu! Katılımcılar, 2 bin 640 rakımda 3 saat horon oynadı

Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bu sene 22'incisi düzenlenen n Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali, İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda yapıldı. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği, renkli anlar sahne olan festivalin ikinci gününde, vatandaşlar müzik ve horona doydu.

Ovit Yayla Festivali coşturdu! 2 bin 640 rakımda 3 saat horon oynadılar

5 bin kişinin 2 bin 640 rakımda doyasıya eğlendiği festivalde sevilen grup Pinhani en güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Grubun solist Sinan Kaynakçı kemençe ve tulum çalarak söylediği yöresel türkülerle hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Zaman zaman horonun temposuna kendisini kaptıran vatandaşlar, 3 saat boyunda horun oynadı.

Ovit Yayla Festivali coşturdu! 2 bin 640 rakımda 3 saat horon oynadılar

ÇÖP TOPLAMA YARIŞMASI YAPILDI

Yayla festivali, çöp toplama yarışması ile sona erdi. 10 dakika içerisinde alandan en fazla çöp toplayan yarışmacılara yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

Ovit Yayla Festivali coşturdu! 2 bin 640 rakımda 3 saat horon oynadılar Ovit Yayla Festivali coşturdu! 2 bin 640 rakımda 3 saat horon oynadılar

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