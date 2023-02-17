Owen Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Jochmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Jochmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Jochmans 28 Ocak 2003 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Jochmans Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Owen Jochmans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owen Jochmans'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Owen Jochmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Jochmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Owen Jochmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Jochmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2020 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Owen Jochmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Jochmans şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Owen Jochmans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Kampelaar, Oud-Heverlee Leuven (-2016), KAA Gent (2016-2020)

Belçika U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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