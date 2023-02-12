Owura Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owura Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owura Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owura Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owura Edwards 10 Nisan 2001 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İngiltere,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Owura Nsiah Edwards şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owura Edwards Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Owura Edwards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owura Edwards'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Owura Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Owura Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Owura Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owura Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bristol U21

1 Ağu 2019 yılında Bath City

31 Mayıs 2020 yılında Bristol U21

5 Eylül 2020 yılında Grimsby Town

31 Aralık 2020 yılında Bristol U21

20 Ağu 2021 yılında Exeter City

14 Ocak 2022 yılında Bristol U21

17 Ocak 2022 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2022 yılında Bristol U21

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

31 Mayıs 2023 yılında Bristol U21

Owura Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owura Edwards şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.