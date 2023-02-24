Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owusu 18 Haziran 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Owusu Kwabena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Owusu'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/officialkwabenaowusu?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında CD Toledo

30 Haziran 2017 yılında SC Accra

23 Ağustos 2017 yılında CD Leganés

1 Eylül 2017 yılında Real Oviedo

2 Ocak 2018 yılında CD Leganés

3 Ocak 2018 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2018 yılında CD Leganés

24 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF

30 Haziran 2019 yılında CD Leganés

22 Ağustos 2019 yılında Córdoba CF

22 Ocak 2020 yılında CD Leganés

23 Ocak 2020 yılında Karabağ

16 Temmuz 2021 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2022 yılında Karabağ

31 Ocak 2023 yılında Ferencváros

Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owusu şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Owusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Accra

Gana U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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