Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Covid-19 aşısı bağışıklığı destekliyor

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen korona virüs aşısına dair olumlu gelişmelerin olduğu ve aşının bağışıklık sistemini desteklediği belirtildi.

Korona virüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler devam ediyor. İngiltere'de bulunan ve dünyanın en saygın okulları arasında yer alan Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşının bağışıklık sistemini desteklediği belirtildi. Uzmanlar, bin 77 kişi üzerinde yapılan denemelerde potansiyel aşının korona virüs ile savaşabilen antikor ve T hücre üretimine yol açtığını açıkladı. Oxford'un geliştirmekte olduğu aşının bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve virüslerin yüzeyine yapışan küçük proteinlerden oluşan nötralize edici antikorlar geliştirmesi sayesinde korona virüsü etkisiz hale getirebileceği belirtildi. Araştırmacılar, ayrıca aşının bir tür beyaz kan hücresi olan T hücreleri oluşturarak, bağışıklık sistemini koordine etmeye yardımcı olduğunu aktardı.

Oxford araştırma grubundan Profesör Andrew Pollard, aşı çalışmalarının "ümit verici" olduğunu belirterek, "Hem nötralize edici antikorları hem de T hücrelerini gördüğümüz için bugün yayınlanan sonuçlardan gerçekten memnunuz. Ama herkesin bilmek istediği ve en önemli soru aşı işe yarıyor mu, koruma sağlıyor mu? Şu an onu görmeyi bekliyoruz" dedi.

Araştırmacılar, aşı çalışmalarında deneye katılan insanların yüzde 90'ının 1 dozdan sonra nötralize edici antikorlar geliştirdiğini belirtirken, 10 kişiye 2'şer doz verildiği ve hepsinde nötralize edici antikorlar üretildiğini açıkladı. Pollard, "Koruma için gereken düzeyi bilmiyoruz, ancak yanıtları ikinci bir dozla en üst düzeye çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesinden Profesör Sarah Gilbert ise, "Aşımızın Covid-19 pandemisini bitirmeye yardımcı olup olmayacağını teyit etmeden önce yapılması gereken çok şey var, ancak bu erken sonuçlar umut veriyor" dedi.

Tehlikeli yan etkileri bulunmadığı kaydedilen korona virüs aşısı denemelerine katılanların yüzde 70'inde ateş veya baş ağrısı görüldüğü belirtilirken, araştırmacılar bunun parasetamol ile geçirilebileceğini belirtti. İngiltere'deki aşı çalışmalarının bir sonraki aşamasında 10 binden fazla kişinin yer alması beklenirken, ABD'den 30 bin, Güney Afrika'dan 2 bin ve Brezilya'dan 5 bin kişinin aşı denemelerine katılması öngörülüyor. Aşı çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlansa bile yaygın kullanımının en erken gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA