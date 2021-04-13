Oxford/AstraZeneca aşısında bir yan etki daha: Kaçış Sendromu'na sebep oluyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Oxford ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen aşının bir yan etkisi daha ortaya çıktı. Uzmanlar aşının, kan pıhtılaşmasının yanı sıra 'KAçış Sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da sebep olabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle bir çok Avrupa ülkesinde kullanımı askıya alınan ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün 'yararı, zararından daha fazla' diyerek kullanılmına devam edilmesini önerdiği Oxford/AstraZeneca aşısı hakkında flaş bir gelişme faha yaşandı. Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) yetkililerince yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştiren Oxford/AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması dışında, "kaçış sendromu" olarak da bilinen “sistemik kılcal sızıntı sendromu”na da neden olabileceğini duyurdu.

AVRUPA İLAÇ AJANSI DUYURDU

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısını olan beş kişide potansiyel olarak tehlikeli başka bir kanla ilişkili sağlık sorunu olan Kaçış Sendromu'nun tespit edildiğini duyurdu.

Kaçış Sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? | Sistemik Kılcal Sızıntı Sendromu

NTV'nin haberine göre, veriler, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi'nin (MHRA) Mart ayı sonlarına kadar AstraZeneca aşısı verilen 20 milyon kişiden üçünde kaçış sendromu vakası tespit ettiğini gösterdi.

YETKİLİLER AŞININ SEBEP OLMADIĞI KONUSUNDA ISRARCI

Diğer taraftan, kılcal sızıntı sendromu bağlantısı, beyinde ve karında nadir görülen kan pıhtıları raporlarının ardından AstraZeneca için bir başka potansiyel darbe anlamına geliyor. Ancak yetkililer, aşının kan koşullarına neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Dün yapılan açıklamada AstraZeneca/Oxford aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu duyuran EMA, aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi. EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, bir düzine AB ülkesi AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımı durdurdu ya da belirli yaş gruplarının altına uygulanmasını yasakladı. Örneğin İngiltere 30 yaş altına, Hollanda ise 60 yaş altındakilere bu aşının yapılamayacağını bildirdi.