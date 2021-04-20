Oxford'dan şaşırtan deney: Ucunda 57 bin lira var! Önceden Kovid-19 geçirenlere yeniden virüs bulaştırılacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında küresel çapta çalışmalar sürerken Oxford Üniversitesi, çarpıcı bir araştırmaya imza atacağını duyurdu. Daha önce Kovid-19'a yakalanmış kişilerin vücuduna tekrar, kasıtlı olarak virüs bulaştırılacağını belirten araştırma görevlilieri, böylece insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin anlaşılmasını planlıyor.

Gönüllü olan her bir kişiye 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 750 Türk Lirası) ödenek sağlanacağını belirten yetkililer, her bir gönüllünün virüse maruz bırakılarak yalnızca yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmış kişilerin enfekte olmaktan kurtulacağını ifade etti. Böylece aşıların klinik çalışma gerektirmeksizin hızla takip edilebileceği ve onanlanabileceği kaydedildi.

NTV'nin haberine göre, araştırma lideri ve aşı bilimi profesörü Helen McShane tarafından yapılan çaıklamada, "Eğer belirli bir antikor seviyesinin birisini yeniden enfekte etmenin mümkün olmadığı anlamına geldiğini belirleyebilirsek, bu, en etkili aşıların tasarlanmasına çok çabuk katkı sağlar” ifadelerine yer verildi.

18 - 30 YAŞ ARASI KİŞİLER ÇALIŞMAYA KATILABİLECEK

Wellcome Trust tarafından finanse edilen ve etik onayı aldıktan sonra bu ay başlaması beklenen çalışma, daha önce Kovid ile doğal olarak enfekte olmuş 18-30 yaş arası kişileri işe alacak.

Çalışma iki aşamada yürütülecek. 64 sağlıklı gönüllünün katıldığı ilk aşamada, koronavirüsün çoğalmasına imkan veren en düşük dozu belirlenecek. Dozlama miktarı belirlendikten sonra, yaz aylarında başlaması beklenen çalışmanın ikinci aşamasında katılımcıları enfekte etmek için kullanılacak.

Profesör McShane, “Bağışıklık tepkisini enfeksiyondan sonra birkaç noktada ölçeceğiz, böylece virüs tarafından hangi bağışıklık tepkisinin üretildiğini anlayabiliriz. Böyle bir meydan okuma çalışması, bu ölçümleri çok hassas bir şekilde yapmamızı sağlıyor çünkü birisine ne zaman virüs bulaştığını tam olarak biliyoruz.

Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, daha iyi aşılar ve tedaviler tasarlamamıza ve ayrıca insanların Kovid olduktan sonra korunup korunmadığını ve ne kadar süreyle korunduğunu anlamamızı sağlayacak" dedi.

YENİDEN YAKALANANLARA 5 BİN STERLİN

Diğer taraftan, deneylere katılanlar 17 gün boyunca karantina altına alınacak ve artık başkalarına bulaşma riski kalmayana kadar bir araştırma ekibi tarafından takip edilecek.

Semptom geliştirenlere, ayrıca Regeneron tarafından geliştirilen ve klinik çalışmalarda hastalığın ilerleme riskini azalttığı gösterilen monoklonal antikor tedavisi uygulanacak.

12 ay boyunca süren çalışma kapsamında gönüllere yeniden virüse yakalnma karşılığında 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 740 Türk lirası) ödenecek.