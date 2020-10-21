Oxford'un koronavirüs aşısını deneyen gönüllü hasta öldü

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısını deneyen Rio de Janerio'lu bir deneğin, koronavirüs komplikasyonlarından sebep öldüğünü açıklayan Brezilyalı sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında bir erkek olduğu ifade etti. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada vahim olayın 19 Ekim'de gerçekleştiği belirtilirken ölen kişinin doktor veya tıp öğrencisi olduğu ifade edildi.

AŞI DENEMELERİ DEVAM EDECEK

Brezilyalı sağlık otoriteleri, aşı denemelerinde bir kişinin ölmesine rağmen denemelerin devam edeceğini belirtti.

EYLÜL'DE ÇALIŞMALARINI DURDURMUŞTU

Amerikan ilaç devi AstraZeneca, klinik denemelerde üçüncü aşamada olan potansiyel koronavirüs aşısının denendiği bir İngiliz katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine eylül başında çalışmalarını durdurmuştu.

Aşının denendiği katılımcının omuriliğinde "myelite transverse" adlı "sinirsel semptomlarla ilintili ateşli bir ağrı" oluştuğu açıklanmıştı.

Kısa sürede İngiltere'deki düzenleme kurumu çalışmalarında yaşanan hastalığın aşıdan kaynaklı olup olmadığı konusunda "yeterli kanıt" bulunamadığını belirtmiş, bu sebeple de ilaç şirketi test çalışmaları için başvuruları güncellenmiş bir kabul formu ile tekrar kabul etmeye başlamıştı.

Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'daki düzenleme kurulları da AstraZeneca'nın aşı testlerine yeniden başlamasına yeşil ışık yakmıştı.