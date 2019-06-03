Oxygen Projesi’ne, IDC Türkiye’den ödül

İzmir'de gerçekleştirilen Oxygen Projesi, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde "Değişim Yönetimi Dalı'nda 2'ncilik Ödülü'nün sahibi oldu.

HUGO BOSS İzmir üretim tesislerinde yürütülen Oxygen Projesi, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde "Değişim Yönetimi Dalı'nda 2'ncilik Ödülü'nün sahibi oldu. Oxygen Projesi, 4 bine yakın çalışanıyla grubun en büyük fabrikası olan İzmir üretim tesisinin insan kaynaklarını daha verimli değerlendirme fikriyle ortaya çıktığı belirtildi. Proje kapsamında tesis içinde yer alan 3 bin 500 operatörün yapay zeka (AI) desteği ile detaylı performans analizleri yapılarak çalışanların yeni operasyonlara adapte edilmesi ve "en ideal üretim hattı" oluşturulması yönünde çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı. İnsan kaynakları ve üretim bölümlerinin ortak çalıştığı projede, sahanın detaylı bir analizi yapılarak iş süreçleri yeniden tanımlandığı bildirildi.

Projeyi değerlendiren HUGO BOSS Tekstil Sanayi Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi Erkut Ekinci, "Her ne kadar makineleşmenin sektörde dönüştürücü bir etkisi olmuş olsa da tekstil hâlâ el işçiliğine dayalı bir sektör. HUGO BOSS gibi premium segmentinde üretim yapan firmalar, bu segmentin gerektirdiği kalite standartlarında üretim yapabilmek için çalışanların yeteneklerini sürekli geliştirmek ve onlara yatırım yapmak durumunda. Ancak değişen ve hızlanan tüketim alışkanlıkları ile "sezon içinde sezon" ve "kişiye özel ürün" kavramlarının hayatımıza girmesi, üretim bantlarını daha küçük sipariş hacimlerinde daha farklı modeller dikmeye yani çok daha çevik üretim yapmaya teşvik etti. Biz de dönüşen pazar dinamikleri ve tüketici beklentileri ile üretim süreçlerinde artan karmaşıklık seviyesini karşılama amacı ile Endüstri 4.0 "akıllı fabrika" kavramını dönüşüm planlarımızın odağına aldık. Geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak, istatistiksel veri analiz yöntemleri ve kümeleme disiplinleri ile harmanlanmış yeni bir yapay zeka (AI) çözümü ortaya koyduk. Projemiz kapsamında İnsan Kaynakları ve Üretim Yönetimi bölümlerimiz sahanın detaylı bir analizini yaparak karar alma süreçlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda operatörlerin gerek duyduğu eğitimler, çalıştığı ortamın daha önce ölçülemeyen koşullarının oluşturduğu etkiler tamamen bilimsel yöntemlerle tekrar değerlendirildi. Özetle Oxygen projesi ile hızlanan tüketim alışkanlığına karşı üretim tesisine ihtiyaç duyduğu çeviklik kazandırılmak hedeflendi" dedi.

Kaynak: İHA