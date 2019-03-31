Oy kullanmaya ambulansla getirildi

İZMİT'te yaşayan Naime Köroğlu, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hasta nakil ambulansıyla okula getirilerek, yerel seçim için oy kullanması sağlandı.

İzmit'te oy verme işlemi, saat 08.00'de başlarken, seçmenler, oy kullanmak için sandık başlarına gitti. Evlerinden çıkamayacak olanlar için Kocaeli genelinde seyyar sandıklar hazırlanırken, ambulansla taşınabilecekler için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansları kullanıldı. Bel fıtığı olduğu için hasta nakil ambulansıyla İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Naime Köroğlu, sedyeyle okula taşınarak, 1095 No'lu sandıkta oyunu kullanması sağlandı. Oy verdikten sonra tekrar ambulansla evine götürülen Köroğlu, "Belim ağrıyordu, oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

Ambulansla okula getirilen Naime Köroğlu'nun oğlu Erhan Gökçimen ise "Annem bel fıtığından ameliyat oldu. Rahatsız olduğu için gerekli yerlere başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyesi ambulans temin etti. Oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yapmış oldu" diye konuştu.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek, oyunu kullanan Hünkar Dönmez (86) de "Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Yaşım 86. Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en hayırlısı olsun inşallah. Kendimiz iki arkadaş geldik. Bastonumuza tutuna tutuna gelip oyumuzu kullandık. Ben 60 senedir İzmit'te yaşıyorum. Her seçimde mutlaka oyumu kullanırım. Bu benim vatandaşlık görevim. Allah nasip ederse bir sonraki seçimde de oy kullanmak isterim" dedi.

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DHA