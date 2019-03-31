Oy kullanmaya, su birikintilerinin içinden yürüyerek gittiler

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintilerinin içinden yürüyüp sandığa gitti.

Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyündeki seçmenler yolda biriken suda yürüyüp oylarını kullandı. Duruca Orta ve İlkokulu'nda önünde aşırı yağışlar nedeniyle yollar su birikintisine rağmen oylarını kullanmaya giden seçmenler, olaya tepki gösterdi. Nusaybin Belediyesi ekipleri ise köydeki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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DHA