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  3. "Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın" demişti! HDP'den Cübbeli Ahmet'e sert yanıt geldi!

"Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın" demişti! HDP'den Cübbeli Ahmet'e sert yanıt geldi!

Cübbeli Ahmet Hoca, HDP'ye oy verenler hakkında sert konuşarak "Vatandaşlıktan çıkartılsın" açıklamalarını yapmıştı. HDP, Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi.

"Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın" demişti! HDP'den Cübbeli Ahmet'e sert yanıt geldi!

'Cübbeli Ahmet Hoca' lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda HDP’ye ve seçmenlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine TBMM Genel Kurulu’ndan sert tepki geldi.

Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın demişti! HDP'den Cübbeli Ahmet'e sert yanıt geldi!

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Meclis Genel Kurulu’nda Cübbeli Ahmet’e hem Türkçe hem de Kürtçe tepki gösteren HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “HDP’lilerin Cübbeli Ahmet Hoca’ya sözünü buradan ifade etmek istiyorum: Cübbeli…” diye konuştu. Sözlerine daha sonra Kürtçe devam eden Şaşmaz “Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.

Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın demişti! HDP'den Cübbeli Ahmet'e sert yanıt geldi!

"ONA BEDDUASINI İLETTİM"

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’in “Ne dediğini anlamadık” sözleri üzerine HDP’li Kaçmaz “Allah belasını versin.’ dedim. Bedduasını ilettim ona” dedi.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, “Hüseyin Bey, Türkçe söyleseydin de biz de anlasaydık” ifadeleri üzerine bu kez Kaçmaz “Allah belasını versin’ dedim, bedduasını kendisine iade ettim. Allah belasını versin!” diye konuştu.

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