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  3. Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!

Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!

AK Parti, oy kullanma sistemlerinden biri olan teknoloji uyumlu zarfsız oy verme sistemini masaya yatırdı. Böylelikle oy pusulalarının konulduğu zarfların tarihe karışması ve elektronik sisteme geçilmesi bekleniyor. Yeni kimlik kartları üzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde parmak izi okutarak oy kullanacak.

Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!

AK Parti, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte oy kullanma sisteminde 'Oy pusulaları artık zarfa konmasın' önerisini gündeme aldı.

Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili yapılan  “Teknoloji ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?” çalışmaları işaret ederek, “Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!

2023 SEÇİMLERİNDEN SONRA

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre seçim sisteminde yapılacak değişikliğin “Seçimi kaybedeceklerini anladılar; o yüzden sistemi değiştiriyorlar” algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar, “Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem” yorumunu yapıyor.

Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!

ZARFSIZ PUSULA

'Oy pusulaları artık zarfa konmasın' önerisi AK Parti’nin “teknoloji uyumlu” yeni “oy verme sistemi” çalışmasına göre, sandığa atılan zarflar tarihe karışacak. Türkiye’nin dünyada zarf ile oy kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, “Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek” görüşünü ifade etti.

Oy vermede yeni dönem! Zarfsız oy kullanma önerisi sunuldu!​​​​​​​

E-OYLAMA

Bir diğer düzenleme ise elektronik oylama oldu. Yeni kimlik kartları üzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde her sandık başına kurulacak kiosk’larda parmak izi okutarak oy kullanacak. Kullanılan oyun sistem kapatılmadan iptal edilebilmesi ya da değiştirilebilmesine de mümkün olacak. Vatandaşın oyu hem sisteme kaydedilecek hem de kiosk’tan pusulanın çıktısı alınarak sandıklara atılacak. Bu sayede oy kullanan her vatandaşın oyu çift doğrulamadan geçmiş olacak.

AK Partili yetkililer, “Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da başkasının yerine oy kullanma, turnike sistemi gibi problemlerin önüne geçilebilir” değerlendirmesini yapıyor.

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