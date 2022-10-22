Oya Çebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Boyu kaç? Oya Çebi biyografisi

Televizyonlar, program sunuculuğu için son dönemlerde dikkat çekici isim ve simalarla izleyicilerin dikkatini çekerek kanallarının daha çok izlenmesinin çabası içine girdiler. Bu bağlamda ulusal yayın yapan kanalların ekranlarında yeni sunucuları görmeye başlıyoruz. Habertürk TV de hafta içi ve hafta sonu ekran karşısına çıkan Oya Çebi'nin yaşamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Oya Çebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

HABERTÜRK OYA ÇEBİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? OYA ÇEBİ BİYOGRAFİSİ

Oya Çebi, 20 Ocak 1985 tarihinde Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. Araklı ilçesinin önemli ailelerinden biri olan Çebi ailesinin bir ferdidir.

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İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında voleybol, tiyatro ve resim gibi aktivitelerin yanı sıra ses yarışmasına katılarak derece elde etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi isimler başta olmak üzere birçok isimden spikerlik ve sunuculuk dersleri aldı. Ardından Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim gördü. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Çebi aynı zamanda piyano çalmayı ve şarkı söylemeyi çok sevmektedir.

Kariyerine ilk olarak Türkçe öğretmenliği yaparak başladı. 4 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra spikerlik ve sunuculuk için gerekli eğitimlerini tamamlayıp Tvem kanalında çalışmaya başladı. Burada ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi.

Bir süre Tvem’de çalıştıktan sonra 2017 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Habertürk’te Cumartesi günleri saat 08.00 ile 12.00 arası ekrana gelen Haftalık programının yanı sıra hafta içi ve akşam saatlerinde haberleri de sunmaktadır.

OYA ÇEBİ KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? BOYU KAÇ?

37 yaşında olan 1.69 metre boyundaki Oya Çebi, 53 kilodur. Oya Çebi, bekardır.