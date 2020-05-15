Oya Erdoğan 4'üncü ölüm yıldönümünde anılıyor! Oya Erdoğan neden öldü?
Bugün aramızdan ayrılalı tam 4 yıl olan oyuncu Oya Erdoğan'ın ölüm rahmetle ve özlemle anılıyor. Peki Oya Erdoğan neden öldü? Rahatsızlığı neydi? İşte detaylar..
Magazin sayfalarında rahmet ve özlemle anılmaya başlayan Oya Erdoğan'ın neden öldüğü sorusu tekrar gündeme geldi. 59 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan, neden öldü? Detayla haberimizde...
DÖRDÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
Birçok dizi ve filme imza atan Oya Erdoğan bundan tam 4 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ölüm haberi magazin gündemini fena sarsmıştı. Kemal Sunal ve Adile Naşit ile birçok filmde rol alan oyuncu çocuk dizisi olan ve 2007 yayınlanan 'Bez Bebek' projesinde de boy göstermişti.
OYA ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?
Oya Erdoğan yemek yaptığı sırada boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarının yırtılması sonucunda hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Erdoğan'ın sağlık durumu beyinde oluşan ödem sonrası daha da kötüye giderek, yapılan müdahalelere cevap veremez duruma geldi. 15 Mayıs 2016 Pazar günü 59 yaşında hayatını kaybetti.
İşte Oya Erdoğan'ın rol aldığı filmler
Filmleri :
1972 – Kabadayılar Kralı
1975 – Şahin
1976 – Beyazperdeler
1977 – Erkeğim
1978 – Dertli Pınar
1978 – Son Sabah
1978 – Neşeli Günler Zeynep
1978 – Yüz Numaralı Adam
1979 – Doktor Ayşe
1979 – Nazey
1979 – Divane Zeliha
1979 – Hayat Harcadın Beni
1979 – İsyankar
1980 – Sevgi Dünyası
1980 – Çile Tarlası
1980 – Zeytin Gözlüm
1980 – Bağrıyanık
1980 – Sabırlı Kullar
1981 – Kara Gurbet Cemile
1981 – Tövbe Zeynep
1981 – Takip Oya
1982 – Günaha Girme
1982 – Berduşlar
1982 – Yedi Bela Hüsnü Hüsniye
1983 – Kalbimdeki Acı
1983 – Günahkar
1984 – Berduşlar Sosyetede
1984 – Öç İklima
1984 – Aşkım Günahımdır
1984 – Sevginin Bedeli
1984 – Yaralı
1984 – Zavallılar
1985 – Unutamadım
1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları
1986 – Merhamet
1986 – Ağla Anam Ağla
1987 – Kan Damlaları
1988 – Sokak Çocuğu
1990 – Utan Be
1991 – Kabadayılar Kralı
1992 – Nehirler Denize Akar
1993 – Bayan Perşembe
1996 – Çapraz Ateş
2000 – Hemşo Bankamatikçi
2005 – Deli Duran
2009 – Süpürrr
2012 – İkizler Firarda
HABERE YORUM KAT