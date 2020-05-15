Oya Erdoğan 4'üncü ölüm yıldönümünde anılıyor! Oya Erdoğan neden öldü?

Magazin sayfalarında rahmet ve özlemle anılmaya başlayan Oya Erdoğan'ın neden öldüğü sorusu tekrar gündeme geldi. 59 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan, neden öldü? Detayla haberimizde...

DÖRDÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Birçok dizi ve filme imza atan Oya Erdoğan bundan tam 4 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ölüm haberi magazin gündemini fena sarsmıştı. Kemal Sunal ve Adile Naşit ile birçok filmde rol alan oyuncu çocuk dizisi olan ve 2007 yayınlanan 'Bez Bebek' projesinde de boy göstermişti.

OYA ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Oya Erdoğan yemek yaptığı sırada boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarının yırtılması sonucunda hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Erdoğan'ın sağlık durumu beyinde oluşan ödem sonrası daha da kötüye giderek, yapılan müdahalelere cevap veremez duruma geldi. 15 Mayıs 2016 Pazar günü 59 yaşında hayatını kaybetti.

İşte Oya Erdoğan'ın rol aldığı filmler

Filmleri :

1972 – Kabadayılar Kralı

1975 – Şahin

1976 – Beyazperdeler

1977 – Erkeğim

1978 – Dertli Pınar

1978 – Son Sabah

1978 – Neşeli Günler Zeynep

1978 – Yüz Numaralı Adam

1979 – Doktor Ayşe

1979 – Nazey

1979 – Divane Zeliha

1979 – Hayat Harcadın Beni

1979 – İsyankar

1980 – Sevgi Dünyası

1980 – Çile Tarlası

1980 – Zeytin Gözlüm

1980 – Bağrıyanık

1980 – Sabırlı Kullar

1981 – Kara Gurbet Cemile

1981 – Tövbe Zeynep

1981 – Takip Oya

1982 – Günaha Girme

1982 – Berduşlar

1982 – Yedi Bela Hüsnü Hüsniye

1983 – Kalbimdeki Acı

1983 – Günahkar

1984 – Berduşlar Sosyetede

1984 – Öç İklima

1984 – Aşkım Günahımdır

1984 – Sevginin Bedeli

1984 – Yaralı

1984 – Zavallılar

1985 – Unutamadım

1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları

1986 – Merhamet

1986 – Ağla Anam Ağla

1987 – Kan Damlaları

1988 – Sokak Çocuğu

1990 – Utan Be

1991 – Kabadayılar Kralı

1992 – Nehirler Denize Akar

1993 – Bayan Perşembe

1996 – Çapraz Ateş

2000 – Hemşo Bankamatikçi

2005 – Deli Duran

2009 – Süpürrr

2012 – İkizler Firarda