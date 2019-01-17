OYAK Maden Metalürji Grubu’na 5 ödül

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketleri fark oluşturan çalışmalarla beş ödül birden aldı. Erdemir, İsdemir ve Ersem, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Verimlilik Ödülleri ile Metal Sanayicileri Sendikası'nın düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması'nda ödüllerin sahibi oldu. Erdemir Maden ise Türkiye'de ilk kez düzenlenen Maden Sektör Ödülleri'nde En Güvenli Maden Firması kategorisinde birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılından bu yana düzenlediği Verimlilik Ödülleri'nde Erdemir, Kuvvet Santrali Optimizasyonu Projesi ile Büyük Ölçekli İşletme/Süreç İyileştirme kategorisinde birinci oldu. Yoğun mühendislik çalışmalarıyla gerçekleştirdiği proje ile Erdemir, Kuvvet Santrali'ne özgü olarak hayata geçirilen, ileri seviye kontrol sistemi tasarımı ile proses davranışını tahmin eden, dünyada bu ölçekte nadir uygulanan bir çalışma ortaya koydu. Proje ekonomik faydasının yanı sıra kullanılan doğal gaz miktarının ve karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlayarak çevreye de katkı sağlıyor.

İsdemir ise Slab Boyu Optimizasyonu ile Yassı Mamul Üretiminin Arttırılması opex projesi ile Büyük Ölçekli İşletme/Sürdürülebilir Üretim kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Proje sonrasında İsdemir'de farklı slab boyları artırılarak, genişlik bazlı yumuşak slab boy geçişleri ile bobin ağırlıklarının kritik düşüşleri engellendi. Özellikle bobin bölme, kenar kesme, yeniden sarma ve boya kesme (paket ürün) operasyonları yapılacak malzemelerin üretilebilecek maksimum tonajdan getirilmesi ve sonrasında gerekli işlemlere yönlendirilmesine dönük çalışmalar yapıldı. Sıcak haddehanenin üretim hızının artmasıyla yassı mamul üretimi arttı, üretim kazancının yanında bobin ve slab manipülasyonu, enerji tüketimi azaldı. Projeyle müşteri memnuniyetinin ve müşteri hatlarındaki verimliliğin artması, numune analiz sayısının azaltılması sağlandı.

Ersem "Altın Eldiven', Erdemir "Altın Öneri" ödüllerinin sahibi oldu

Tepkisiz Kalmama projesi ile Ersem, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan iyi uygulamaların değerlendirildiği Altın Eldiven'de 250-499 Çalışan İstihdam Eden İşyeri kategorisinde birinci oldu. Tepkisiz Kalmama projesiyle Ersem, iş güvenliği riski barındıran davranışların ve durumların belirlenmesine, çalışanların bu davranış ve durumlara tepki vermesine, bu tepkilerini yöneticileriyle paylaşmasına ve böylece uygun olmayan durum ve davranışlara son verilmesine odaklandı. Proje iş güvenliği kültürünün yerleşmesi için çalışanlarda otokontrolün sağlanması, iş güvenliğine yönelik farkındalığın sürekli ve en üst seviyede tutulması, bu farkındalığın davranışa dönüştürülmesi hedefiyle hayata geçirildi ve güvenlik kültürünün içselleştirilmesi konusunda önemli kazanımlar sağladı.

Mavi yakalı çalışanların işyerlerine sunduğu İSG önerileri ve geliştirilmesine katkıda bulunduğu uygulamaların ödüllendirildiği Altın Öneri yarışmasında ise Erdemir'in Hammadde Numune Alma ve Hazırlama Laboratuvarı Ferroli iyileştirme ekibi ödüle layık görüldü. Ferroli ekibi tasarımını yaptıkları ferro alaşımları eleme makinası ile İSG risklerini azalttı.

Erdemir Maden "En Güvenli Maden Firması" seçildi

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayı bir araya getiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen İnsan İçin Maden temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı'nda 2018 yılının "en'leri belirlendi. Erdemir Maden, Türkiye'nin En Güvenli Maden Firması kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: İHA