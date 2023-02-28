Oybek Bozorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oybek Bozorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oybek Bozorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oybek Bozorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oybek Bozorov 7 Ağustos 1997 tarihinde Koson şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ойбек Олим оглы Бозоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oybek Bozorov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oybek Bozorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Oybek Bozorov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oybek Bozorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oybek Bozorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oybek Bozorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oybek Bozorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

Oybek Bozorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oybek Bozorov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Oybek Bozorov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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