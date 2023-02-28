Oybek Kilichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oybek Kilichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oybek Kilichev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oybek Kilichev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oybek Kilichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oybek Kilichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oybek Kilichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oybek Kilichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oybek Kilichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oybek Kilichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oybek Kilichev 17 Ocak 1989 tarihinde Zafarabad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ойбек Махмурович Киличев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oybek Kilichev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oybek Kilichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oybek Kilichev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oybek Kilichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oybek Kilichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Oybek Kilichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oybek Kilichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Navbahor

30 Haziran 2011 yılında Pakhtakor

1 Temmuz 2011 yılında FK Andijon

31 Aralık 2011 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2014 yılında Al-Shaab

30 Haziran 2014 yılında Pakhtakor

17 Ocak 2015 yılında Paykan FC

15 Ocak 2016 yılında Pakhtakor

11 Temmuz 2016 yılında Perak

23 Ocak 2017 yılında Navbahor

1 Temmuz 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2019 yılında FK Andijon

30 Ocak 2020 yılında Loko Tashkent

10 Ağustos 2020 yılında Qizilqum

11 Temmuz 2021 yılında Neftchi

Oybek Kilichev kimdir

Oybek Kilichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oybek Kilichev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Oybek Kilichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 17 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Oybek Kilichev nereli

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