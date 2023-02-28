Oybek Nurmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oybek Nurmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oybek Nurmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oybek Nurmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oybek Nurmatov 18 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ойбек Нурматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oybek Nurmatov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oybek Nurmatov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oybek Nurmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oybek Nurmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oybek Nurmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oybek Nurmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında Dinamo

31 Aralık 2020 yılında Sogdiana

29 Temmuz 2021 yılında Mash'al

2 Şubat 2022 yılında Dinamo

16 Ocak 2023 yılında Qizilqum

Oybek Nurmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oybek Nurmatov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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