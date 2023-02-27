Oyinlola Kayode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oyinlola Kayode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oyinlola Kayode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oyinlola Kayode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oyinlola Kayode 29 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olaoluwa Oyinlola Kayode şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oyinlola Kayode Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Oyinlola Kayode, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oyinlola Kayode'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oyinlola Kayode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oyinlola Kayode isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oyinlola Kayode Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oyinlola Kayode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Kauno Zalgiris

5 Şubat 2023 yılında Suduva

31 Aralık 2023 yılında Kauno Zalgiris

Oyinlola Kayode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oyinlola Kayode şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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