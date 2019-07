Öykü Arin için 60 günlük kritik süreç

ANTALYA'da babasından yarı uyumlu ilikle yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı (4), hastanede geçirdiği 3 ayın ardından evine gitti. Öykü Arin için ev ortamı ve oyuncakları steril edildi, koltuk ve kanepelere çarşaflar serildi. Öykü'nün babası Çağdaş Yazıcı, "Önümüzde 60 günlük kritik süreç var. 60 günü sayıyoruz" dedi.

İzmir'de, geçen yıl kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin'e umut ol, donör ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. En yakın ikinci aile bireyi olan baba Çağdaş Yazıcı'dan 3 Haziran'da yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Hastane dışında eve gitmesine de izin verilen Öykü Arin, kontrolleri için hastaneye gidiyor.

EVDE OYUNCAKLARIYLA OYNAYIP RESİM YAPIYOR

Evde vakit geçirebileceğinin haberini alan Öykü Arin'in yüzü güldü. Nisan ayından bu yana hastanede 20 metrekarelik odada zaman geçiren Öykü Arin için evde hummalı çalışma başlatıldı. Hastanedeki hijyen ortamı, evde de sağlandı. Öykü Arin'in mikrop kapmaması için evdeki koltuk ve kanepelerin üzerine çarşaflar serildi, oyuncakları dezenfekte edildi. Aile bireyleri ise çok fazla dışarı çıkmamaya ve topluluk içinde bulunmamaya gayret gösteriyor.

YATAKTAN SIKILDI, YERDE OTURMAK İSTİYOR

Kızını yarı uyumlu ilikle hayata bağlayan Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin'in ev ortamını fazlasıyla özlediğini ve yataktan sıkıldığı için sürekli yerde oturmayı istediğini söyledi. Evde vakit geçirdiği için duygusal olarak da iyi bir aşama kat ettiklerini kaydeden Yazıcı, "Nakilden sonra 100 günlük kritik süreç vardı. 40 gününü geride bıraktık, şimdi önümüzde 60 günlük kritik zaman kaldı. 60 günü sayıyoruz. İkinci nakil başarılı geçmiş gibi duruyor, ama ilik savaşı riski hala var. Hastalığın her zaman nüksetme riski var. Benden alınan ilik uyumlu olmasaydı, yapacak bir şeyimiz kalmamış olacaktı. Şimdi değerleri daha iyi" dedi.

YAZI DONDURMASIZ GEÇİRECEK

Kızının her zaman mücadeleci ve güler yüzlü olduğunu anlatan Çağdaş Yazıcı, doktorların izin verdiği gıdalar dışında bir şeyi Öykü'ye yedirmediklerini söyledi. Öykü'nün en çok dondurma istediğini, enfeksiyon riskinden dolayı yedirmediklerini belirten Yazıcı, "Egzersizler yapıyor. Kasları zayıflamıştı. Evine döndüğü için mutlu. Bir çocuğun tekrar gökyüzünü ve evini görebilmesi çok farklı bir his. Dondurma konusunda bu yazı pas geçtik. Gelecek sene umarız her şeyi yapar" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİRAZ DAHA HIZLANMALI

Baba Yazıcı, kök hücre bağışlarının Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme yeterince hızlı işlenmediğini belirterek, "Kök hücreler hızlı bir şekilde sisteme işlenirse, nakil bekleyen bireyler sağlığına kavuşabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA