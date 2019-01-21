Öykü Arin için kan vediler

İZMİR'de, löseminin nadir görülen bir türü olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemi hastaları için bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatanlaşlar kök hücre için kan bağışında bulundu.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken ve Antalya'da tedavisi süren Öykü Arin için birçok yerde olduğu gibi İzmir'deki bir AVM'de de Kızılay işbirliği ile kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi. İzmirliler, Öykü Arin ve tüm lösemili çocukların hayata tutunmasını sağlamak amacıyla 19- 20 Ocak tarihlerinde kan bağışında bulundu. Gönüllülerin yoğun ilgisi nedeniyle kan bağış aracı önünde kuyruk oluştu. İki gün içerisinde 300'e yakın gönüllü kan bağışında bulundu.

NASIL DONÖR OLUNUR?

Donör olmak isteyen kişinin kan grubunun bir önemi bulunmuyor. İlik naklinde kan grubu değil doku grubu uyumu önemli. Donör adaylarının, Kızılay Kan Merkezlerine ya da mobil araçlarına başvurarak bu taleplerini iletmeleri halinde, kan örnekleri ücretsiz olarak alınıyor. 18-50 yaş arasında, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamış, kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan herkes, kök hücre bağışında bulunarak donör olabiliyor.

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DHA