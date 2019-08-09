ANTALYA'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunmaya çalışan Öykü Arin Yazıcı'nın (4) üzerinde fotoğrafı ve "Öykü Arin'e umut ol" ibaresi bulunan posta pulu basıldı. PTT Antalya Başmüdürlüğü tarafından pullar, Öykü Arin'e hediye edildi.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin, tedavisi için Medical Park Antalya Hastanesi'ne getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin'e Umut ol, Donör ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Testler sonucu naklin tutmadığı belirlendi. Bunun üzerine zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Gündüzleri hastaneye 5 dakika uzaklıkta evlerine izinli olarak çıkan Öykü Arin, geçen ay normal odaya alındı. Öykü Arin'in tedavisi devam ediyor.

PTT, ÖYKÜ ARİN İÇİN POSTA PULU HAZIRLADI

Lösemi tedavisi boyunca steril odada annesi Eylem Şen Yazıcı'nın yardımıyla okumayı öğrenen Öykü Arin, kök hücre bağışı yapan kişiler için özel posta kartı gönderiyor. Eylem Şen Yazıcı, geçen günlerde gönderdikleri 100'e yakın posta kartının PTT'de kaybolduğunu duyurdu. Bunun üzerine PTT harekete geçti. Sorunu çözmek için Antalya PTT Başmüdürü Nurgül Altınöz, Öykü Arin ve ailesini evinde ziyaret etti. Nurgül Altınöz, üzerinde fotoğrafı ve "Öykü Arin'e umut ol" ibaresi bulunan posta pulunu Öykü Arin'e hediye etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin için posta pulu yapmışlar. Kök hücre bağışı hayat kurtarır" dedi.

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DHA