Öykü Arin ve anne Eylem Şen Yazıcı’dan teşekkür kartı

Lösemi ile mücadele eden 4 yaşındaki Öykü Arin ve annesi Eylem Şen Yazıcı Çaycuma'da yürütülen kök hücre kampanyası nedeniyle kampanyası düzenlenmesi etkinliği için teşekkür kartı gönderdi.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Bu güzel kartlar için Sevgili Öykü Arin'e ve annesi Eylem Şen Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Öykü Arin'in iyileşeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz. Öykü Arin'i çok seviyoruz ve önümüzdeki yıl Çaycuma'da 16'ncısını yapacağımız uçurtma şenliğine bekliyoruz" denildi. Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği ve KESK Çaycuma Bileşenlerinin çağrısıyla geçtiğimiz ocak ayında Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için Çaycuma'da Kızılay aracılığıyla iki kez kök hücre kampanyası yapılmış, kampanyaya çok yoğun bir katılım olmuştu.

Uygun ilik bulunamaması nedeniyle Öykü Arin için 2 buçuk ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü Arin'e bu kez babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 3 Haziran'da yapılan naklin yüzde 98.5 oranında tuttuğu belirtildi. Öykü Arin'in tedavi süresi devam ediyor ve yarı uyumlu naklin tamamen başarılı olup olmadığını zaman gösterecek.

Kaynak: İHA