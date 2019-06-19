Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığına çağrı

Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi kök hücre bağışı sonrası toplanan, 100 bine yakın numunenin ve yeni bağışlardan elde edilen numunelerin bir an önce taranması için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

2018 Yılının Kasım ayında, JMML teşhisi koyulan ve 6 aydır Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören, dört yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve Öykü Arin'e Umut Ol Ekibi tarafından, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesinde basın açıklaması yapıldı.

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Öykü Arin'in dayısı Erbil Şen, "Öykü Arin Yazıcı 4 yaşında ve löseminin özel bir türü ile mücadele ediyor. 2018 yılının Kasım ayında konulan JMML teşhisinin ardından, 6 aydır tedavi görüyor. Öykü Arin'e Nisan ortasında annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmış ama başarısız olunmuştu. Mayıs ayının sonunda baba Çağdaş Yazıcı'dan yapılan naklin başarılı olması en büyük umudumuz. Ancak bu hastalık umuttan daha fazlasını istiyor. Eğer babadan yapılan nakil de başarılı olmaz ise Öykü için tek umut yabancı bir donör olacak. Ancak sevgili Öykü'müz ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakika çok önemli. Sağlık Bakanlığında işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki de Öykü'nün ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizleri var. Ancak bu numuneler laboratuvarda işlenmeyi bekliyor. Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığına seslendiler

Bekleyecek zaman kalmadığını ifade eden Şen, "Buradan, Sağlık Bakanlığına aylık sekiz bin beş yüz olan inceleme kapasitesini yirmi beş bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Lakin bu kapasite hala yeterli değil. Çünkü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve incelenmeyi bekleyen 100 bine yakın kan örneği var hala. Bu kan örnekleri işlendiğinde yaklaşık bin 700 lösemi hastasının belki de hayatını kurtaracak ve aynı zamanda gelecekteki olası lösemi hastaları için de umut olacak. Bizler Öykü Arin'in ve tüm lösemi hastalarının iyileşmesini istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sadece Öykü değil birçok lösemili çocuk ve hastaya elimizden geleni fazlasıyla yapmak hepimizin sorumluluğudur. Buradan Sayın Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz: Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili, Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu arttırmanızı, acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasına destek

Öykü Arin ve diğer hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için talepleri sıralayan Erbil Şen, şunları söyledi:

"HLA taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları/teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulmasını istiyoruz. Yurt dışında ki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması ve TÜRKÖK'e yapılacak ilave personel/makine desteği ile daha hızlı HLA taramaları yapılmasını talep ediyoruz. Taleplerimizi imzalarımız eşliğinde yetkililere sunmak için "Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı imza kampanyasına, Öykü Arin'e Umut Ol" web sayfasındankatılarak destek olabilir, Öykü'ye ve tüm lösemili çocuklara umut olabilirsiniz."

Kaynak: İHA