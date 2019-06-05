Öykü Arin'in annesi: İyileşmeden, 'bayram' demeye dilim varmıyor

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur" dedi.

Löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastanede steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e uygun donör bulunamadığı için 18 Nisan'da Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakil işlemi yapıldı. Anneden nakledilen ilik tutmayınca pazar günü baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin uyumlu olup, olmadığı ise 10- 28 günde belli olacak.

Umutlu bekleyişini sürdüren Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, Öykü Arin'in hastane günlüklerini paylaşmaya devam ediyor. Hastane odasında resimler yapan ve annesinden okuma yazmayı öğrenen Öykü Arin, sevdiklerine mektuplar yazıp, gönderiyor. Eylem Şen, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin'in fotoğrafını paylaştı. Eylem Şen, paylaşımın altına ise "Bu bayram kapıların ardından sevdiklerimize baktık. Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı kök hücre bağışı için verilen kan örneklerini çalışsın. Çocuklar iyi olursa bayram olur" yazdı.

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DHA