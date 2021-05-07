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  3. Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar! Ayrıldılar!

Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar! Ayrıldılar!

Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden sürpriz ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde Berhan'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Çelik, ilişkisini sonlandırdığını Instagram hesabından duyurdu.

Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar! Ayrıldılar!

Magazin dünyasının konuşulan çifti Öykü Çelik ile İsmail Berhan yollarını ayırdı. Geçtiğimiz ay, iş insanı sevgilisi Berhan ile nikah masasına oturacağını ifade eden Çelik, ilişkilerini noktaladığını Instagram hesabından duyurdu. 

"İLİŞKİMİZ SAYGI ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDEN BİTMİŞ BULUNMAKTADIR"

Ayrılık haberini duyuran Çelik yaptığı paylaşımda, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE EVLENECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde parmağında tektaşı ile kameralara yansıyan Çelik evlilik hakkında, "Önümüzdeki sene evleneceğiz. 2022'de düşünüyoruz"  demişti.

Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar AyrıldılarÖykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar AyrıldılarÖykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar Ayrıldılar

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