Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor? Katıldığı bir programda söylediği “Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.” sözleriyle sosyal medyada adeta linç edilen ünlü oyuncu Öykü Çelik Survivor'a katılacağı iddiası ile yeniden gündem oldu. Peki Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor? Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, önceki günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın Survivor 2021 kadrosuna dahil olduğunun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Son olarak sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yaptığı talihsiz bir açıklama ile eleştiri oklarını üzerine çeken Öykü Çelik'in Survivor 2021 kadrosuna dahil olduğu iddiası ortaya atıldı.

ÖYKÜ ÇELİK SURVİVOR'A KATILIYOR MU?

Henüz Öykü Çelik veya Acun Ilıcalı tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Öykü Çelik oynadığı diziler ile kısa sürede büyük kitleler tarafından tanınmayı başarmış bir isim.

Öykü Çelik dizileri arasında Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim için Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü yer alıyor. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan bulunuyor. Öykü Çelik eski eşi Ahmet Murat Çakan ise 2014 yılında dünya evine girdi ve çift 2015 yılında yollarını ayırdı.