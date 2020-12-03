Öykü Çelik ve İsmail Berhan aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu Öykü Çelik gayrimenkul danışmanı İsmail Berhan'ın da bir dairesinin bulunduğu yerden çıkıp, onun kullandığı araçla hastaneye gidince, akıllara ‘Yeni bir aşk mı?’ doğuyor soruları geldi.

Öykü Çelik, Bebek’te bulunan bir yalı dairesinden çıktı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne giden oyuncunun, gayrimenkul danışmanı İsmail Berhan'ın aracını kullanması dikkat çekti.

33 yaşındaki oyuncu, çıktığı yalıda İsmail Berhan'ın dairesinin olması hatırlatılınca sessiz kaldı.

Çelik'in, Instagram'dan paylaştığı kırmızı gülleri ise görüntülendikten sonra silmesi, ikili arasında "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.