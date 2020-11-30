Öykü Çelik'ten olay yaratan sözleri ile ilgili savunma!

Ünlü oyuncu Öykü Çelik ''Sanane Cihanna?'' adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına yanıt verdi.

Samimi açıklamalarda bulunan Çelik'in bir soruya verdiği yanıt ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Öykü Çelik "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum” açıklamasında bulundu.

Bu sözleri sosyal medyada gündem olunca yanlış anladığını ifade eden Öykü Çelik açıklamasında şunları dile getirdi:

"Sadece kadının kadına yaptığı şiddetten değil insanın insana uyguladığı her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim."

"Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi tamamen yanlış anlaşıldım. Küfür ve argo barındıran yorumlarınızı yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın."