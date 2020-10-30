Öykü Gürman annesinin doğum gününü kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı!

Show TV'de yayınlanan Öykü Gürman ile Günün Yemeği'nde programında annesinin doğum gününü kutlayıp mumları üfleyen Öykü Gürman'ın yaptığı açıklama ile herkesi gözyaşlarına boğdu. Annesine duyduğu minnet, sevgi ve özlemi dile getiren Gürman'ın söylediği o sözler stüdyodakileri ve ekrandaki izleyicileri duygulandırdı.