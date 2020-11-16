Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bugün var mı? Neden yok? 16 Kasım Pazartesi

Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bugün var mı? Neden yok? İzleyici tarafından merakla beklenen 26.Bölümü ile ekranlarda olması gereken Öykü Gürman ile Günün Yemeği bugün yayınlanmadı. Programın takipçileri ise Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bugün var mı? Neden yok? sorularını araştırmaya başladı.

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ PROGRAMI BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan yemek programı bugün 13:45’te yayınlanması beklenirken programın yerinde Kalp Atışı dizisi yer aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ PROGRAMI NEDEN YOK?

Programın neden yayın akışında yer almadığı konusunda yapımcıdan ya da kanaldan henüz bir açıkklama gelmezken izleyiciler yayından kaldırıldığını düşünmeye başladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, artık hafta içi her gün hem lezzetli ve pratik, hem de her bütçeye uygun tariflerle tadı damakta kalacak günün yemeğini, konuklarının da yardımıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenco şarkıcısı. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

Şimdiye kadar filmlerde ve dizilerde oyuncu olarak yer alan Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırmıştır. Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

Şimdiye kadar filmlerde ve dizilerde oyuncu olarak yer alan Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırmıştır. Öykü Gürman Aslan burcudur.