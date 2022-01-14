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Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlanması üzerine Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oynadığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Öykü Gürman, müzik piyasasında da adından söz ettiriyor. Gürman bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile nişanlandı. Bunun üzerine Öykü Gürman'ın nışanlısı kim? sorusu merak edildi. Biz de haberimizde Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

ÖYKÜ GÜRMAN'IN NİŞANLISI KİM? FATİH İÇMELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile evleniyor.
Çift dün Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tatil fotoğraflarını sayfasında paylaşan Öykü Gürman sevgilisinin sürpriz teklifiyle şaşkına uğradı.

Gürman, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! Beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes... Bu ana ortak olan “can” dostlar Onurcuğum & Aslıcığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz."

Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Annesi ve babasının 11 yaşında ayrıldıklarını ve baba eksikliği yaşadığını belirten Öykü Gürman yıllar önce verdiği bir röportajda erkek arkadaşında yaşadığı eksikleri aradığını anlatarak, “Annem ve babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın, sevgilim veya eşimin hayatı paylaştığım kişinin bu anlamda o şefkatine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Öykü Gürman'ın Fatih İçmeli'yle 2017 yılından beri aşk yaşadığı bilinmektedir. Fatih İçmeli'nin 20 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı 'fatihicmeli' şeklindedir. 

Öykü Gürman'ın nişanlısı kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emine Özfalcı
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