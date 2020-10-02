Öykü Karayel kimdir? Hem güzelliği hem oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel'in hayatı merak konusu oldu. Peki güzel oyuncu Öykü Karayel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hamile mi?

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.

Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek’de 2010 yılında “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, “Efes Özel Ödülü”nü ve “Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü”nü kazandı.

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.

Öykü Karayel 2018 yılında Can Bonomo ile evlendi.

Ödülleri:

2011 – 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri – Efes Özel Ödülü – Güzel Şeyler Bizim Tarafta

2011 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği – Genç Yetenek Ödülü – Güzel Şeyler Bizim Tarafta

Öykü Karayel'in rol aldığı tiyatro oyunları:

2014 – Katil Joe – Tiyatro iN

2010 – Güzel Şeyler Bizim Tarafta – Tiyatro Krek

Öykü Karayel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Muhteşem İkili (Yağmur) (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalp Atışı (Eylül) (TV dizisi)

2017 – Put Şeylere (Elif) (Sinema Filmi)

2016 – İşe Yarar Bir Şey (Canan) (Sinema Filmi)

2015 – Koyu Sarı: Toz (Azra) (Sinema Filmi)

2015 – Bulantı (Aslı) (Sinema Filmi)

2014-2014 – Kara Para Aşk (İpek) (TV Dizisi)

2011-2013 – Kuzey Güney (Cemre) (TV dizisi)