Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Gör Beni'ye konuk oldu ve içini döktü. Geçmişte yaşadığı skandal bir aşka ve bu durumun getirdiği olumsuz olaylara değinen Serter'in açıklamaları merak konusu oldu. Peki Öykü Serter eski sevgilisi kim? | Levent Altınay kimdir? | Öykü Serter Levent Altınay aşkı İşte detaylar.

ÖYKÜ SERTER'İN ESKİ SEVGİLİSİ KİM?

Öykü Serter, YouTube'daki 196Sekiz Kanalına konuk oldu. Gör Beni'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Öykü Serter, başarılı televizyoncuya içini döktü.

Öykü Serter, geçmişte bir aşk yaşadığını itiraf etti.

Öykü Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Yuva yıkmak gibi bir durum söz konusu değildi benden önce yaşanmış ilişkiler vardı." dedi.

Öykü Serter'in bahsettiği kişinin arşivde yer alan bilgiler doğrultusunda Levent Altınay olduğu ortaya çıktı.

LEVENT ALTINAY KİMDİR?

Levent Altınay, dönemin prodüksiyon şirketi Senkron TV'nin sahibiydi.

Senkron TV, kurulduğu zamanlarda dönemin reyting rekoru kıran projelerine imza atmıştı. Başarıya ulaşmış bilenen projesi Biri Bizi Gözetliyor (BBG) isimli reality şovdur.

ÖYKÜ SERTER LEVENT ALTINAY AŞKI

Öykü Serter Levent Altınay ile bir dönem aşk yaşadı. O dönem evli olan Altınay'ın eşini daha önce birçok kez aldattığı ve bu yüzden evliliğinin çatırdadığı biliniyor.

Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay 2007 yılında eski sevgilisi Pelin Akad'ı 80 bin liraya maaşla şirketinde çalıştırıken, o dönem yeni birlikteliğe başladıkları Öykü Serter'le de seyahatlere çıkmıştı.

O dönem ATV'de yayınlanan 'Akademi Türkiye'nin sunucusu Öykü Serter ile yarışmanın jürisi Pelin Akad arasında canlı yayında yaşanan soğuk savaşın nedeni belli olmuştu. O zaman; iki televizyoncunun Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay'ın gönlüne girmek için rekabet ettiği iddia edilmiş ve kazanan tarafın Pelin Akad olduğu öne sürülmüştü. Pelin Akad; Levent Altınay ile beraberlik yaşamıştı.

Öykü Serter'in Altınay ile Akad arasındaki ilişkinin bitmesinden kısa bir süre sonra ise yakın dostlarına "Bir gün burada ben kraliçe olacağım" dediği iddia edilmişti.

Hayal ettiği gibi Senkron TV'de başarılı işlere imza atan Öykü Serter, o dönem sevgilisi ve patronu Levent Altınay'la birlikte Avrupa seyahatine çıkmıştı. O dönem Serter, Paris ve Milano'da hem tatil hem de alışveriş yaparken; Pelin Akad ise ayda 80 bin liraya maaşla Levent Altınay'ın şirketinde çalışmaya başlamıştı.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'nın Çankaya semtinde doğmuştur. Ankara Ted Kolejinden mezundur. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. Ayrıca Latin Dili ve Edebiyatı okudu. Galatasaray Üniversitesi'nde Radyo-TV yüksek lisansı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema-medya doktorasına devam ediyor.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmış. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo olmasına rağmen sporcu olmasının doğal bir sonucu olarak; bir kadın için oldukça kaslı sayılacak şekilde adaleli, atletik bir vücudu var.

Medya sektörüyle Capital radio da dj lik yaparak tanıştı. Ardından Number One Fm'de çalışmıştır. Daha sonra Cine 5'te yayınlanan "5'de 5" isimli müzik programıyla dikkat çekti. 5 te 5'ten sonra bir süre haber/ belgesel programı hazırlamış daha sonra da konuklu müzik programı sunmuştur. En büyük özelliklerinden biri bütün metinlerini kendisi hazırlamasıdır. Biri Bizi Gözetliyor "BBG" isimli programın yayınlanan tüm bölümlerini sundu. Osmanlıca merakının yanı sıra kendi yarattığı "sevgili izlekler" cümlesi de epey dikkat çekmiştir. Biri Bizi Gözetliyor'dan sonra Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı yarışma programlarınında vazgeçilmez sunucusu olmuştur.

Öykü Serter oyunculuk tutkusu ile iki de dizi filmde oynamıştır.

Uzun süreli ilişkiler kuran Öykü Serter 1999 2005 arasındaki altı sene Kargo Grubu'nun solisti Koray Candemir'le arkadaşlık etti. Sonraki dönemde Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay'la birlikte oldu.

2006 yılında Öykü Serter ile Ragga Oktay'ın birlikte hazırladıkları (Bilimsel Uygulama Merkezi) "B.U.M" adlı yarışma izleyicilerden büyük ilgi gördü.

14 Temmuz 2007 Cumartesi günü evinden spor yapmak için çıkan Öykü Serter, yan komşusunun Pitbul cinsi köpeğinin saldırısına uğramış ve sol uyluk kemiği ve iki ayak bileğinden yaralanmıştır.

2010 yılında TRT1'de Bank Asya 1.Lig Günlüğü ve MasterChef Türkiye isimli programı ve 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Star Akademi'nin sunucusu olmuştur.

2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 2015 temmuz ayında başlayacak olan ve sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) yarışmasında, Mustafa Sandal, Demet Akalın ve Fuat Güner ile birlikte jüri üyeliği yapacaktır.

2016 yılının başında başlayacak olan 5.sezon İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüri koltuğunda Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya da oturacak.

Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun olmadığı bu yeni sezonda İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yine sunuculuğu Öykü Serter yaparken, jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez olacak.

Öykü Serter , 18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan "Fenomen" adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.

Filmleri :

2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)

2006 - Ahbir Polis Olsam (Dizi)

Sunduğu Yarışma Programları :

Fenomen

İşte Benim Stilim

Bu Tarz Benim

Anadolu Ateşi

Akademi Türkiye

Biri Bizi Gözetliyor

Acemi Birlik

B.U.M.